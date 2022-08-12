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Ру Тат
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Экономика
12 августа 2022  11:25

Ставки по ипотеке всё ниже: в топе предложений Ак Барс Банк

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Ак Барс Банк предлагает оформить ипотеку по сниженным ставкам. Приобрести жилье по программе семейной ипотеки можно по ставке от 5,49%, программе с господдержкой – от 6,29%.

Недвижимость на первичном и вторичном рынке можно купить по ставке от 9,1%, дом с земельным участком — от 9,8%. Рефинансирование доступно по ставке от 9,4%.

Первоначальный взнос по основным программам составляет от 15%. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей, срок — от 1 года до 30 лет.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на сайте банка.

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