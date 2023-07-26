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Ставка не сыграла: В Челнах экс-главу УМВД осудили за крышевание «игорного» бизнеса
Суд Набережных Челнов приговорил к условному сроку экс-главу отделения по борьбе с фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам Дениса Ерамасова.
За взятку в размере 50 тысяч рублей и покровительство игорного бизнеса Ерамасов получил 3 года условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, он в течение двух лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах.
«Ему запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, также он обязан периодически являться на регистрацию в указанный орган, на период испытательного срока», – сообщили в пресс-службе суда.
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