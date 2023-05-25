Ставка на своих вратарей: почему в «Ак Барсе» нет Аликина или Серебрякова

При Знарке Тимур чувствовал себя неуверенно, много ошибался и даже на некоторое время проиграл конкуренцию Амиру Мифтахову в гонке за звание основного вратаря команды Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов останется первым номером «Ак Барса» на следующий сезон

По итогам прошлого сезона КХЛ основной голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов не был номинирован на звание лучшего вратаря сезона. В регулярке 28-летний голкипер провел 46 матчей, из которых вышел победителем 19 раз. Процент отраженных бросков у Билялова был равен 92,3%.

Безусловно, первый этап чемпионата Тимур вряд ли может занести себе в копилку. На фоне Дорожко, Исаева, Серебрякова, Аликина статистически Билялов проигрывал, из-за чего слухи о возможном приобретении нового вратаря в стан «барсов» росли.

При Знарке Тимур чувствовал себя неуверенно, много ошибался и даже на некоторое время проиграл конкуренцию Амиру Мифтахову в гонке за звание основного вратаря команды. Однако с приходом Зинэтулы Хайдяровича у Билялова появилась стабильность, Тимур стал «подтаскивать» команду так же, как это было в 2021 году. Тогда голкипер вместе с «Ак Барсом» дошел до финала конференции и был одной из самых заметных фигур в клубе.

В минувшем розыгрыше плей-офф Билялов раскрылся в матчах на решающих стадиях. То, что «Ак Барс» закрыл серию с «Авангардом» всего за пять матчей, – большая заслуга Тимура. Да и в финальном противостоянии с ЦСКА Билялов много подтаскивал, держал команду в игре. Но в самый решающий момент дрогнул, пропустив простые шайбы от команды Сергея Федорова в седьмом матче финала.

Как бы то ни было, именно успешное выступление Билялова в плей-офф заставило руководство в будущем сезоне сделать ставку на Тимура. Да, вратарь «барсов» не всегда отличается стабильностью по ходу сезона, за что справедливо и не вошел в тройку лучших голкиперов сезона. Однако умение Билялова собраться в безнадежные моменты матча и воодушевить команду сейвами подкупает как Билялетдинова, так и боссов клуба. Поэтому в предстоящем сезоне 82-й номер «барсов» снова будет вести за собой хоккеистов из подтрибунного помещения.

По прошлому сезону было видно, что у Мифтахова складывался процесс адаптации Фото: ak-bars.ru

Со вторым вратарем тоже все ясно: Амир Мифтахов принял квалификационное предложение «Ак Барса»

17 мая стало известно, что 23-летний второй голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов принял квалификационное предложение клуба и как минимум еще на один сезон останется в команде.

В прошедшем сезоне вратарь в регулярке провел 34 матча, в которых побеждал 18 раз, отразив 91,7% бросков. Примечательно, что у Мифтахова вдвое больше сухих матчей, чем у Билялова на первом этапе чемпионата (четыре против двух).

Как уже было сказано ранее, при Знарке Амир не выглядел вторым номером в команде, но когда клуб возглавил Зинэтула Хайдярович, 23-летний вратарь сразу отошел на роль запасного.

Для Мифтахова минувший сезон стал первым после возвращения из АХЛ. Напомним, В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Амир был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде под общим 186-м номером. Но за главную команду в НХЛ россиянин так и не сыграл, очевидно проиграв конкуренцию Василевскому и Эллиотту. Поэтому и решил спустя непродолжительное время вернуться в родные пенаты.

По прошлому сезону было видно, что у Мифтахова складывался процесс адаптации. Голкипер привыкал вновь к реалиям отечественного хоккея, отчего действовал не всегда надежно, особенно это касалось игры на выходах.

У Амира огромный потенциал, который необходимо развивать в предстоящих сезонах. Раз ему предложили новый контракт, значит, руководство и тренерский штаб верят, что Мифтахов способен вырасти в перспективе в очень сильного вратаря лиги.

Ахтямов – талантливый воспитанник местной академии, который в будущем так же, как и Мифтахов, может стать топовым вратарем в КХЛ Фото: ak-bars.ru

Артур Ахтямов, игравший прошедший сезон в «Нефтянике», станет третьим вратарем команды

«Ак Барс» во вратарском вопросе сделал ставку на своих воспитанников – теперь об этом говорить можно со стопроцентной уверенностью, после того как Артур Ахтямов вернулся в систему команды после года, проведенного в «Нефтянике».

В минувшем сезоне в составе альметьевской команды Ахтямов принял участие в 39 матчах, одержав 20 побед. Процент отраженных бросков у Артура составил – 94,3%. В текущем розыгрыше Кубка Петрова голкипер вылетел вместе со своей командой в 1/8 финала, уступив курганскому «Зауралью» (2-4). Ахтямов провел за «Нефтяник» в плей-офф все шесть матчей и отразил 95,2% бросков.

Предстоящий сезон 21-летний вратарь скорее всего снова проведет в ВХЛ, выступая за «Барс». Для Артура, вероятно, уже подготовлено место первого номера после отъезда в Северную Америку Вячеслава Пексы.

Ахтямов – воспитанник местной академии, который в будущем так же, как и Мифтахов, может стать топовым вратарем в КХЛ. За «Ак Барс» Артур, конечно, вряд ли будет заигран в ближайший год, однако в качестве второго вратаря Ахтямов может запросто поехать с основной командой на выезд. Так делал неоднократно в минувшем сезоне, к примеру, Пекса, когда кому-то из двух вратарей «Ак Барса» нездоровилось.

В прошедшем розыгрыше плей-офф Серебряков стал лучшим вратарем первого раунда, отразив более 200 бросков при коэффициенте надежности – 2,13 Фото: hcadmiral.ru

Никита Серебряков из «Адмирала» мог перейти в «Ак Барс»

27-летний голкипер дальневосточников Никита Серебряков мог в этом межсезонье стать игроком «Ак Барса». По некоторым данным, интерес руководства к Серебрякову возник уже после первого матча полуфинальной серии Восточной конференции. Никита настолько впечатлил боссов казанцев своим выступлением, что по окончании сезона вратарь мог присоединиться к «Ак Барсу».

Но, к удивлению, многих, Серебряков продлил соглашение с дальневосточниками еще на один сезон. При всем при том, что голкипером помимо «барсов» интересовался еще и питерский СКА. В прошедшем розыгрыше плей-офф Серебряков стал лучшим вратарем первого раунда, отразив более 200 бросков при коэффициенте надежности 2,13. Общий процент отраженных Никитой шайб составил 93,7%.

По итогам регулярного чемпионата Никита стал самым надежным вратарем лиги. Его процент отраженных бросков на первом этапе чемпионата был равен 94,4%. За выдающееся выступление в регулярке Серебряков был удостоен звания самого ценного голкипера на недавнем закрытии сезона КХЛ.

Именно благодаря игре Евгения «Амур» долгое время сохранял шансы на путевку в плей-офф по итогам регулярки Фото: hcamur.ru

Евгений Аликин из «Амура» был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Ак Барс»

Восемь лет теперь уже бывший вратарь «Амура» Евгений Аликин посвятил хабаровской команде. Минувший сезон получился для 28-летнего голкипера особенно ударным. Аликин отразил 93,7% бросков. Именно благодаря игре Евгения «Амур» долгое время сохранял шансы на путевку в плей-офф по итогам регулярки.

20 мая в интервью «РБ Спорт» агент Аликина Александр Черных рассказал подробности о переходе вратаря в «Автомобилист». По его словам, сам голкипер хотел присоединиться к казанскому «Ак Барсу», однако там сделали ставку на воспитание собственных молодых вратарей.

«Ак Барс» хочет развивать своих игроков. Если бы в команду пришел Аликин, он бы составил конкуренцию молодому пацану. Поэтому «Ак Барс» сделал выбор в пользу своего вратаря», – отметил Черных.

Казанский клуб пока что не комментировал ситуации, связанные с Аликиным и Серебряковым. В ближайшее время у «Ак Барса» должна состояться итоговая пресс-конференция с участием генерального менеджера, на которой, возможно, откроются завесы всех трансферных тайн вокруг вратарей.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»