Ставка на ребят из Татарстана: казанский «Сокол» дебютирует в профессиональном футболе

В этом сезоне казанский футбольный клуб «Сокол», основанный одноименной группой компаний, дебютирует в профессиональном футболе в LEON — Второй лиги Б. Концепция команды — ориентир на воспитанников татарстанского футбола. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

«Я начал заниматься командой с 2019 года. Я вижу футболистов, которые были готовы перейти на уровень выше — от любительского к профессиональному. Нельзя стоять на одном месте. Мы несколько раз выиграли внутритатарстанские турниры, и поднялся вопрос, что делать дальше. Если есть достойные игроки, то нужно идти дальше, во вторую лигу, ФНЛ и РПЛ. Для всего этого нужен хороший подбор исполнителей, достойный тренерский штаб. Считаем, что мы готовы», — заявил спикер.

Прошлый год вышел крайне успешным для тогда ещё любительской команды. Они взяли чемпионат и кубок Татарстана, а также забрал трофей кубка МФС «Приволжье». Именно благодаря ему «Сокол» получил право участвовать в LEON — Первенстве Второй лиги дивизиона Б в этом году.

Под чемпионат состав команды изменился примерно на 40%, но при этом акцент был сделан именно на воспитанников татарстанских школ футбола. В ростере (составе) много игроков, которые не имеют опыта выступлений в профессиональном спорте, однако вместе с тем есть и опытные спортсмены, в разные годы выступавшие в командах РПЛ, ФНЛ и даже зарубежных чемпионатах, добавил Минневалиев.

Тренером команды стал воспитанник казанской «Волны», экс-защитник КАМАЗа, ЦСКА и сборной России Евгений Варламов.

«Я начинал свою карьеру в Казани, это мой родной город. Для меня важно это приглашение, потому что это моя первая работа в качестве главного тренера. Но это и большая ответственность. Для меня была важна перспектива. Мы сошлись во мнении, что нужно развивать ФК „Сокол“ через футболистов из Татарстана», — поделился он.

Главный тренер сообщил, что в течение сборов команда наигрывала схему в три центральных защитника, при этом он допускает игру как в более оборонительном плане, так и в более атакующем, в зависимости от обстоятельств.

«Для нас в данный момент актуальны схемы 3-4-3 и 3-5-2. Важно, чтобы игроки понимали эти структуры, как играть в обороне и атаке, когда надо провести быструю атаку, когда позиционную. Это мы и наигрывали три месяца на сборах. Мы можем и хорошо прессинговать как высоко, так и в среднем блоке, при этом достаточно компактно», — пояснил Варламов.

Одним из ключевых трансферов перед началом сезона стало приглашение опытного футболиста Наиля Замалиева, уроженца Казани, который за свою карьеру поиграл в ряде известных российских клубов, а такое заглянул в молдавский «Шериф», где выходил на поле в квалификациях «Лиги Чемпионов» и «Лиги Европы». Он стал капитаном «Сокола».

«Поиграть за казанский клуб — это мечта моего детства. Очень рад, что у нас создалась такая команда, как „Сокол“, которая может стать большим шансом для ребят из Татарстана, которым не дали шанс в других клубах. Всю жизнь хотел играть именно здесь. Я за свою карьеру поездил по разным командам от Калининграда до Владивостока, но сейчас вернулся и остановился в родном городе. Будем развиваться вместе», — отметил Наиль Замалиев.

Главная мысль, которую он хочет донести до молодых ребят в «Соколе», заключается в том, что нужно всегда верить в себя.

Домашней ареной «Сокола» станет стадион «Трудовые резервы». Первый домашний матч они проведут 28 апреля против «Крыльев Советов — 2», а уже 4 мая сыграют с «Рубином — 2».