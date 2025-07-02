Ставка на Каму: в Нижнекамске разрабатывают новый формат мероприятий

В Нижнекамске обсудили, как переформатировать привычные массовые мероприятия и создать новые – оригинальные и масштабные, отражающие особенности города. Идеи искали в ходе «мозгового штурма», который собрал представителей спортивной, культурной и молодежной сфер, а также приглашенных экспертов из Москвы.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев подчеркнул: сегодня Нижнекамск – уютный город с красивыми локациями и активной культурной жизнью, но ему не хватает событий, которые могли бы стать узнаваемыми и традиционными.

«Нижнекамск – прекрасный город с уютной атмосферой, красивыми местами и интересными мероприятиями. Однако думаю, что нашему городу не хватает уникальных масштабных событий, которые бы стали традиционными, отражали бы своеобразие этой территории, возможно, даже на федеральном уровне», – отметил Беляев.

По его мнению, подобный подход позволит не только разнообразить досуг нижнекамцев, но и повысит туристическую привлекательность города, а также поможет привлечь внебюджетные инвестиции.

Участники встречи сошлись во мнении, что яркой визитной карточкой Нижнекамска могут стать события, проходящие на берегу Камы или непосредственно на воде. Сейчас специалисты московского продюсерского агентства продолжают знакомиться с территорией, чтобы подготовить предложения, максимально учитывающие местную специфику.

«На следующей встрече будем обсуждать идеи, основанные на этих наблюдениях», – добавил Радмир Беляев.

Работа по созданию новых событийных форматов в Нижнекамске продолжается.