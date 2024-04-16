Статья в вестнике ЮНЕСКО и конгресс в Италии: премия «Глаголица» выходит на новый уровень

Литературная премия «Глаголица» должна выйти на новый уровень и стать международной. Такое мнение в эфире «Известий» высказала первый заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Анжела Лебедева.

«Очень важно дать шанс премии, поднять статус и сделать её максимально международной. И так как в структуре Ассоциации “Растим читателя” действует национальная секция России в Международном совете по детской книге, мы прилагаем все усилия, и уже много что сделано для того, чтобы дать максимальные знания об этой премии за рубежом», – отметила докладчица.

Так, например, статья о «Глаголице» ранее была опубликована в вестнике Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который распространяется среди 194 стран – членов организации.

«Может быть, для широкой общественности ЮНЕСКО ассоциируется, в первую очередь, с объектами наследия. На самом деле эта международная организация уделяет большое внимание многоязычию, распространению грамотности, литературы, родному языку и так далее. И поэтому мы с удовольствием предоставили эгиду [“Глаголице”] и опубликовали статью про премию в нашем журнале», – прокомментировала ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

Этот же материал позже появился на сайте Международного совета по детской книге (IBBY) и привлек внимание общественности. Татьяна Лебедева также добавила, что каждые два года в одной из стран, у которых есть национальная секция, IBBY проводит крупные конгрессы. Они объединяют литераторов, детских писателей, библиотекарей, специалистов по детской литературе и чтению, психологов из разных стран мира. В этом году конгресс будет проходить с 30 августа по 1 сентября в Италии. Тезисы из статьи о «Глаголице» приняты к рассмотрению, сейчас готовится отдельный постер-доклад.

«И мы рассчитываем прозвучать там красиво, учитывая, какая сейчас непростая ситуация у нашей культуры в целом в мире в связи с происходящими событиями политическими и экономическими. Я очень рада, что голос вашей премии, голос нашей деятельности будет услышан», – заключила Лебедева.

Напомним, сегодня, 16 апреля, стартовал прием заявок для участия в литературной премии «Глаголица». Стать ее участниками могут дети от 10 до 17 лет. Конкурс проходит в несколько этапов: прием работ стартует 16 апреля и продлится до 16 сентября, в октябре будет объявлен длинный список, в который войдут 270 номинантов, а 14 октября – короткий список, в нем останется 135 номинантов. Подать свои произведения можно в одной из номинаций: проза, поэзия, эссеистика, переводы с английского языка на русский, это драматургия и билингвы.