news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 апреля 2026 12:11

Статус заявлений на соцподдержку предложили проверять через чат-бот на «Госуслугах»

Читайте нас в
Телеграм

Статус заявлений на социальную поддержку можно будет проверять через чат-бот на портале госуслуг. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов, о чем сообщили в канале Минтруда РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве пояснили, что предлагают предоставлять информацию о ходе рассмотрения заявлений и доступных мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения граждан на портале госуслуг, в том числе с помощью чат-бота «Робот Макс».

Ожидается, что нововведение ускорит получение информации по заявлениям и упростит взаимодействие с системой, особенно для тех, кто одновременно ждет ответы по нескольким обращениям.

Кроме того, граждане смогут узнавать о мерах социальной поддержки и льготах по принципу одного запроса. Это станет возможным за счет интеграции информационных систем, включая «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» и цифрового ассистента «Робот Макс».

#социальная поддержка #госуслуги #мессенджер Max
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

Минниханов вручил государственные награды выдающимся жителям Татарстана

