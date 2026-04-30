Статус заявлений на соцподдержку предложили проверять через чат-бот на «Госуслугах»

Статус заявлений на социальную поддержку можно будет проверять через чат-бот на портале госуслуг. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов, о чем сообщили в канале Минтруда РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве пояснили, что предлагают предоставлять информацию о ходе рассмотрения заявлений и доступных мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения граждан на портале госуслуг, в том числе с помощью чат-бота «Робот Макс».

Ожидается, что нововведение ускорит получение информации по заявлениям и упростит взаимодействие с системой, особенно для тех, кто одновременно ждет ответы по нескольким обращениям.

Кроме того, граждане смогут узнавать о мерах социальной поддержки и льготах по принципу одного запроса. Это станет возможным за счет интеграции информационных систем, включая «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» и цифрового ассистента «Робот Макс».