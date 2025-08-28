Статус ветерана в РФ хотят распространить на штурмовые подразделения СВО

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам СВО, которые в 2022-2023 годах заключили контракты на службу в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает «ТАСС».

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». Согласно инициативе, соответствующий статус смогут получить бойцы, подписавшие соглашения с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года о пребывании в специальных формированиях и выполнявшие боевые задачи в зоне СВО.

На этих граждан будут распространяться меры социальной поддержки: льготы при оплате ЖКХ, первоочередное право на предоставление жилья из государственного и муниципального фонда, а также привилегии при получении медицинской помощи.

Сейчас статус ветерана и инвалида боевых действий предоставляется добровольцам СВО, однако эти нормы не распространяются на граждан, служивших в штурмовых подразделениях на основании соглашений с Минобороны в указанный период. При этом многие из них были награждены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу.