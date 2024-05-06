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Статистика: сколько продали новых машин в России за апрель и топ-10 марок
В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых машин. Это на 81,2% больше, чем в том же месяце, но в 2023 году, приводит статистику «Автостат».
Согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца этого года в России продали 467,7 тыс. новых легковушек. Это на 89,4% больше, чем за тот же период 2023 года.
Что касается конкретных марок, то топ популярных возглавил бренд Lada (42,3 тыс. проданных машин в апреле или +67,2% по сравнению с показателем ровно год назад). Второе место занял «китаец» Haval (14,6 тыс. авто или +113%). Топ-3 замкнул бренд Chery (12,9 тыс. машин или +38,9%). Марки Geely и Changan (тоже Китай) заняли четвертое и пятое место с результатами в 11,5 тыс. (плюс 61,5%) и 8,4 тыс. (рост в 5,7 раза) соответственно.
На 6 – 10 местах расположились Omoda (4,8 тыс.), Exeed (4,4 тыс.), Jetour (3,1 тыс.), Belgee (3 тыс.) и Tank (2,4 тыс.).
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