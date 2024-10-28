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Общество 28 октября 2024 16:58

Статцентр Ирана сообщил о новом подходе в работе на основе аэроснимков

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Статистический центр Ирана при проведении сельхозяйственной переписи использует новый подход, который позволяет уменьшить затраты и повысить качество данных.

Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель руководителя Статистического центра Ирана по вопросам экономической статистики и национальных счетов Сепиде Салехи на 16-ой встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС.

совещание

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Учитывая динамические изменения, которые сегодня происходят в мире, мы, как члены БРИКС, можем повысить качество статистических данных. Надеемся с коллегами по БРИКС выработать общие практики. Мы используем новый подход в производстве и обработке данных. Сейчас занимаемся сельхозяйственной переписью», - рассказала она.

К примеру, по ее словам, на основе аэроснимков или пространственных снимков собираются более качественные данные.

«Таким образом, мы уменьшаем затраты и увеличиваем качество данных», - подчеркнула Сепиде Салехи.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#саммит БРИКС #статистика #Сельское хозяйство #Иран
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