Штат загса Татарстана планируют сократить

В Татарстане власти снова хотят сократить штат управления ЗАГС до 14 человек (на 2 сотрудника меньше). Такое постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

«Установить предельную численность работников управления записи актов гражданского состояния кабинета министров РТ в количестве 14 единиц», — сказано в документе.

Месячный фонд, согласно постановлению, составит 369,2 тыс. рублей.

Действие документа будет распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, следует из постановления.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить сотрудникам ЗАГСа отказывать в регистрации сомнительных имен.

Также недавно сообщалось, что молодые люди в Татарстане заключают брак в среднем в 25–29 лет. Об этом заявили на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС республики. Еще на той встрече рассказали, как сократить количество разводов, воспитать у молодежи уважение к законному браку и увеличить рождаемость. Подробнее – в материале «Татар-информа».