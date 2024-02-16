«Стать сильным, превозмогая себя»: как художники творят на стали от бронежилетов в Казани

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани прошло открытие выставки «Сталь». Выставка посвящена специальной военной операции и дальше она будет только разрастаться, переезжая из города в город.

Каждый из экспонатов выставки выполнен из стали от грудных пластин бронежилетов, предоставленых компанией «Ратник». Все работы выполнены в разных стилях и контекстах, и каждая – словно часть полилога между художниками и зрителями.

«В первую очередь этот проект осмысляет те исторические события, которые сейчас происходят и касаются каждого из нас», – рассказала художник и куратор проектов «После иконы» и «Русский стиль» Руслана Чепрова (творческий псевдоним – Foton Sveta).

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Автор идеи – художник, философ и участник СВО Антон Беликов. Сам Беликов присутствовал на выставке косвенно, транслировалась видеозапись, в которой он обращался к собравшимся.

«Мне было любопытно посмотреть на то, как современный художник, привыкший работать с развлекательными, несерьезными контекстами, будет работать с какой-то серьезной темой. Сама по себе эта стальная плита – не просто легковесный холст или фанера, в ней есть своя, внутренняя сила. Это было непросто, художникам было сложно перешагнуть от дизайна и общей легковесности современной культуры, к разговору о чем-то настолько серьезном», – сообщил Беликов.

Беликов на данный момент находится там, где родилась идея данной выставки – в зоне СВО. Оттуда же приехал один из самых интересных экспонатов проекта.

«Пока мы готовили этот проект, группа моего друга попала под обстрел. Наш сапер “Архимед” был тяжело ранен. Его посеченный осколками бронежилет сейчас участвует в выставке», – поделился Антон Беликов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Бронежилет действительно украшал выставку. Поношенный, с отверстиями от осколков и кровью, запекшейся на закрепленной сбоку аптечке.

«Ранения не смертельные. Скорее всего кровь в основном шла от ран на руках, которые не защищает бронежилет и которые изрезало осколками. Видно, что человек тянулся за бинтами или обезболивающим из аптечки», – поделился один из гостей выставки, участник СВО, награжденный Медалью за отвагу Дмитрий Орлов.

Пообщаться удалось и с художниками, авторами экспонатов.

«Для меня эта выставка о сплочении людей. Я высказываю свою точку зрения через текст, приложенный к моей работе: “нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя”. Я хотел продвинуть мысль о беспредельности, жертвенности любви. Работать конечно было непривычно. Сами плитки довольно маленькие, меньше чем я себе представлял. Кроме того, пластина обладает своим покрытием, было загадкой какой вообще материал использовать в работе. Но это только плюс, подобные вещи только вдохновляют», – рассказал один из художников.

Гости выставки с удивлением рассматривали произведения, кто-то даже аккуратно дотрагивался до отметин на бронежилете «Архимеда». Было заметно, что каждый присутствующий ощущает серьезность темы. И маленькие дети, и взрослые.

«У нас слишком мало контента о тех кто там, и что там. Выставка закрывает этот пробел, так как она акцентирует внимание на вере, на прочности человеческой, которая подобна стали. Но вместе с тем она не скатывается в культ смерти как у некоторых. Показывает, что человек становится сильным превозмогая себя, а не подавляя окружающих», – поделился гость выставки, кандидат биологических наук Александр Долбин.

Проект и дальше будет развиваться. Далее планируется открывать его в Москве и других городах. Конечная станция – Санкт-Петербург. Из города в город коллекция экспанатов будет только пополняться.