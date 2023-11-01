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Экономика 1 ноября 2023 18:15

Стасишин: Минстрой РФ посмотрит, как формируется цена квадратного метра для россиян

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Вопрос цены квадратного метра для граждан будут поднимать в Минстрое РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин, выступая на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

Спикер отметил, что ранее вопрос цены «квадрата» для соотечественников никогда не поднимали, но теперь будут.

Он также добавил, что сотрудники ведомства внимательно оценят: из чего формируется стоимость квадратного метра, себестоимость и рентабельность проектов. Цель таких проверок – сделать жилье доступнее для граждан.

При этом разбираться в ценообразовании будут вместе с Центробанком, Минфином РФ, Минпромторгом России и ФАС. Спикер добавляет, что ситуацию с ценами проверят и в регионах.

#Недвижимость #цены #минстрой россии
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