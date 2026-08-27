Стась об «Ак Барсе»: «Клуб с большими задачами, сделаю всё для их выполнения»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась подвёл итоги первого матча своей команды на Кубке Мэра Москвы, в котором казанцы уступили минскому «Динамо» со счётом 1:2. Напомним, хоккеист перебрался в «Ак Барс» именно из минского коллектива, в котором в прошлом сезоне преодолел отметку в 1000 матчей в КХЛ.

«Много игры в неравных составах, летний сумбурный хоккей. Надеюсь, что уберём это и будем реализовывать моменты, которые создаём», — приводит слова Стася корреспондент «ТИ-Спорта».

Говоря о переходе в «Ак Барс», форвард отметил, что быстро влился в коллектив.

«Отличные ребята, отличная атмосфера. «Ак Барс» – клуб с большими задачами, что очень важно для меня. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы их выполнить», — заявил он.

Встреча с минским «Динамо», за которое Стась выступал последние три года, вызвала у него ностальгию.

«Когда три года выступаешь за команду, а потом играешь против неё, то есть какие-то положительные эмоции, ностальгия. Но это только на пару минут, потом думаешь только о командном результате. Стоит использовать это в сезоне», — добавил хоккеист.

Он также положительно оценил дебют в предсезонке молодого защитника Максима Арефьева. «Оценивать должен главный тренер. Считаю, что у парня большое будущее с такой самоотдачей. У него всё будет хорошо», — сказал Стась.

О своём новом звене — Максиме Быкове и Равиле Якупове — нападающий отметил, что им нужно время для сыгранности. «Мы совсем немного времени играем вместе, нужно сыграться. Трудолюбивые парни, старательные. У них всё получится», — заключил он.

Напомним, что «Ак Барс» продолжит выступление на турнире. Следующий матч команда проведёт 29 августа.