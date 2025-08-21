Стас Михайлов: «Казань поможет «Новой волне» зазвучать еще лучше»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На красной дорожке в ходе церемонии открытия «Новой волны» в Казани народный артист России Стас Михайлов дал оценку новому месту проведения легендарного конкурса. Певиц заявил, что, несмотря на смену локаций, фестиваль сохраняет свою уникальную атмосферу.

Отвечая на вопросы о новом месте проведения фестиваля, сменившем Юрмалу и Сочи, артист выразил уверенность, что гостеприимство Казани пойдет конкурсу только на пользу.

«Мы начинали в Юрмале, потом Сочи, сейчас Казань. Я думаю, это самая атмосферная история: куда его не переноси, он везде будет хорошо звучать. Но Казань, думаю, в этом поможет, поскольку люди здесь очень гостеприимные, теплые», – убежден Михайлов.

Он подчеркнул, что «Новая волна» – это один из немногих оставшихся настоящих праздников музыки, и его главная задача – сохранить уникальную атмосферу.

Артист также признался, что с интересом ждет возможности посмотреть выступления молодых конкурсантов.

На вопрос о планах на предстоящий рабочий сезон Михайлов ответил, что отдыхать этим летом практически не пришлось из-за плотного графика. Уже в сентябре его ждет масштабный гастрольный тур по городам России. Отдельным большим событием станет сольный концерт в Казани, который состоится после долгого перерыва.

«Я хочу, чтобы люди, которые придут после такого долгого перерыва, получили именно те эмоции, за которыми они приходят. Поскольку наша-то задача на сцене – чтобы было хорошо», – заключил певец.

Сегодня на концертной площадке New Wave Hall состоялось торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Конкурс продлится до 26 августа.