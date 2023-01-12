Старый Новый год завершит череду новогодних праздников в Челнах

Завтра, 13 января, в Набережных Челнах отметят старый Новый год на двух площадках. В 17.00 горожан ждут на площади у ДК «Энергетик», а в 17.30 — на площади Азатлык. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

«Встретив Новый год, нужно обязательно хорошо попрощаться со старым! Сделаем это весело вместе с Дедушкой Морозом и аниматорами», — говорится в сообщении.

Управление культуры обещает праздник с танцами и песнями. Также челнинцы будут водить хороводы, петь песни и получать приятные подарки и призы.

Старый Новый год станет завершением праздничных новогодних мероприятий в Автограде. Открытие елок стартовало 13 декабря. Новогодние представления прошли на бульварах «Боровецкий», «Энтузиастов», «Шишкинский», в парке «Сидоровка», микрорайоне «Бумажников» поселка ЗЯБ и в микрорайоне Замелекесье, в парке Победы, на площади перед ДК «Энергетик» и во дворе дома 38/13.

Торжественное открытие центральной городской елки на площади Азатлык состоялось 17 декабря. Гости праздника смогли увидеть маскарадное шествие в народной тематике, посвященное закрытию Года культурного наследия народов России и открытию Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан с участием народных, сказочных и новогодних персонажей. Всего в шествии приняли участие более 100 человек.

Гуляния в новогоднюю ночь развернулись 1 января на площади Азатлык, о чем ранее сообщал «Татар-информ».