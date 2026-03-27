Старый аэропорт и дом Ушковой: что ждет знаковые объекты Казани

В Казани ведется активная реставрация многих объектов культурного наследия, их судьба волнует и жителей города. В прямом эфире горожане задали вопросы председателю Комитета по охране ОКН Ивану Гущину. Обращения, в частности, коснулись дома Ушковой, здания бывшего Казанского аэровокзала и перспектив включения в список ЮНЕСКО новых территорий.





Статуса объектов ЮНЕСКО, по мнению Ивана Гущина, достойны и Раифский монастырь, и Билярское городище

Включать новые татарстанские объекты в список ЮНЕСКО пока не планируется

Татарстан – лидер в России по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и пока власти не планируют выдвигать новые территории. Об этом сегодня в прямом эфире в одной из социальных сетей сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Вы знаете, что мы лидеры с четырьмя объектами ЮНЕСКО. Это Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор-монастырь на острове-граде Свияжск, обсерватория, состоящая из двух комплексов, и наш самый главный объект – Казанский Кремль, который был включен в 2001 году», – перечислил Гущин.

При этом статуса, по мнению председателя комитета, достойны и Раифский монастырь, и Билярское городище.

«Однако пока мы не рассматриваем какие-то новые территории, новые объекты для включения в список ЮНЕСКО, хотя на самом деле, безусловно, многие достойны этого», – резюмировал Гущин.

Казанский аэровокзал: росписи сохранятся, реставрация продолжается

Здание бывшего Казанского аэровокзала на улице Патриса Лумумбы – объект культурного наследия регионального значения. В советское время его интерьеры украшала настенная живопись, авторство которой приписывают монументалисту Евгению Ефремовичу Рейхцауну. Вопрос о сохранении этих росписей задал один из казанцев.

«Данная живопись является предметом охраны объекта культурного наследия, соответственно приказ утвержден, и она подлежит обязательному сохранению», – ответил Гущин.

Он подчеркнул, что здание аэровокзала сегодня активно реставрируют – у объекта есть инвестор. Научно-проектная документация предполагает сохранение и реставрацию существующей живописи. При этом реставрация не требуется, поскольку специалисты зафиксировали удовлетворительное состояние росписей.

Что касается авторства, Гущин отметил, что документально оно не подтверждается.

«Если у автора вопроса есть какие-то документы, эксклюзивные, мы готовы, безусловно, их рассмотреть и передать эти архивные материалы правообладателю», – добавил он.

Председатель комитета выразил надежду, что в ближайшем будущем здание аэровокзала откроется для посетителей.

«Как и с любым объектом культурного наследия, доступ разрешат, и мы будем так же наслаждаться видами интересных, уникальных интерьеров», – сказал Гущин.

Противоаварийные работы в доме Ушковой начнутся в ближайшее время

Судьба дома Ушковой, где долгие годы располагалась Национальная библиотека, остается одной из самых обсуждаемых тем в Казани. Иван Гущин рассказал о текущей ситуации.

По его словам, у объекта есть инвестор, заинтересованный не только в сохранении исторического здания, но и в развитии прилегающей территории.

«Там уже частично на прилегающей дворовой территории снесены гаражи, какие-то сараи. В общем, предполагается, что задняя территория будет развиваться», – сообщил Гущин.

На данный момент проведены комплексные исследования: геология, обследование фундаментов, геодезия. Разработан проект противоаварийных работ в рамках первого этапа. В ближайшее время лицензированной организации будет выдано разрешение на их проведение. Проект приспособления здания пока не поступал на согласование в комитет, но Гущин заверил, что общедоступные интерьеры сохранятся.

«И паркетный зал, и знаменитый грот, и все интерьеры, которые ранее были доступны для жителей Татарстана, для туристов, будут так же доступны для горожан и туристов. Предполагается какая-то общественная функция, возможно, конференц-зал или еще что-нибудь», – пояснил председатель Госкомитета.

