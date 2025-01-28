Старые споры о главном. Почему Восточная конференция была и есть двигателем всей КХЛ

Едва образовавшаяся плотность в таблице Западной конференции уже «возбудила» многих экспертов, которые с новой силой принялись оспаривать давно известный факт, что весь интерес КХЛ собран на Востоке. «ТИ-Спорт» разбирает их тезисы и объясняет, почему Восток – все еще интереснее по всем параметрам.





Фото: ak-bars.ru

«Зеленое дерби» > топ-противостояний Запада

Внезапный взрывной скачок «Северстали» вновь встрепенул старую и несколько запылившуюся интригу – какая конференция КХЛ интереснее. Большинство аналитиков, естественно, принялись продвигать тезис, что Запад значительно интереснее. Оно и неудивительно – большинство из экспертов в силу своего фактического места проживания являются болельщиками той или иной московской команды. Поэтому их песнь не нова.

Последним из высказавшихся стал бывший тренер «Барыса», «Нефтехимика», «Сочи» и других команд Андрей Назаров.

«В КХЛ очередной яркий и событийный игровой день. Сегодня сразу три топ-матча, из них два – с командами Западной конференции. Конкуренция на Западе в разы выше, чем на Востоке, каждое набранное очко может поднять клуб на несколько позиций вверх. Напряжение возрастает, букмекеры, наверное, потирают руки. Нынешний регулярный чемпионат один из самых интересных в истории лиги», - заявил накануне Назаров.

Два топ матча с участием западных команд, которые он отметил – это «Локомотив» – «Динамо» и ЦСКА – «Спартак». Восточную конференцию представляла «зеленая» классика в Казани, где в пятый раз в сезоне играли «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Несмотря на то, что главный спортивный федеральный телеканал выбрал для трансляции, естественно, не татаро-башкирское противостояние, а московское дерби, наибольший интерес у нейтрального болельщика (если судить по обсуждаемости и тегируемости в поисковиках) вызвало «зеленое дерби».

Давайте сравним. В Казани мы увидели шикарный «качельный» матч с роскошным сюжетом, где «Салават Юлаев», проигрывая 0:2 сумел переломить ход встречи, забросив 3 шайбы подряд, после чего казанцы сначала спаслись в основное время, а потом вырвали победу в овертайме. Все это сопровождалось неповторимой атмосферой и потасовками.

В западных матчах же все вышло куда прозаичнее. В Ярославле прошел классический «усыпительный» матч в исполнении «Локомотива и «Динамо» с тремя голами. В Москве «Спартак» без всякой интриги разобрался с ЦСКА.

Что с пресловутой борьбой в конференциях. Спойлер: Восток вновь более плотный

Если разбирать промежуточные турнирные таблицы Восточной и Западной конференций, то становится очевидны несколько простых фактов. Во-первых, на Западе уже давно известен лидер – «Локомотив». Сместить его по факту практически невозможно. Отрыв от второй команды составляет уже 15 очков, а учитывая проблемы конкурентов, говорить о смещении ярославцев не приходится.

Во-вторых, топ-8 на Западе тоже определился уже довольно давно, и вряд ли «Куньлунь», «Витязь» или «Сочи» сумеют потеснить восьмое «Торпедо». Но самое интересное, что такая восьмерка плей-офф была и в прошлом сезоне. По сути Запад – это застывшая конференция с однообразной кубковой группой восьми, которые 68 игр распределяют, кто на каком месте финиширует.

Да, здесь есть та пресловутая плотность. Команды со второго места по пятое разделяет два очка, что добавляет интриги.

Если же взять Восточную конференцию, то можно увидеть, что в плане плотности команд здесь все тоже на уровне – команды со второго по пятое места разделяют три-четыре очка.

Фото: spartak.ru

Лидирующий «Трактор» оторвался от ближайшего преследователя только на 3 балла, при этом он провел на три матча больше, чем конкуренты. Так что лидер в Восточной конференции еще может много раз поменяться. По потерянным очкам и вовсе в лидерах может оказаться «Ак Барс», который на данный момент идет четвертым, но провел на три игры меньше «Трактора».

Что же касается нижней части восьмерки Востока, здесь тоже ничего не ясно. Набирает обороты омский «Авангард», который обязательно вклинится в борьбу за место в топ-4. В Восточной конференции редко можно с точностью предугадать состав топ-4 до самого окончания регулярки, в то время, как на Западе уже к концу января все становилось очевидным.

А что по исторической статистике?

Если окунуться в пока небогатую историю Континентальной хоккейной лиги, то сухие цифры тоже будут не на стороне Западной конференции.

Судите сами: в Континентальной хоккейной лиге прошло шестнадцать сезонов, один из которых – ковидный 2019/2020 – завершился заранее, без обладателя Кубка Гагарина.

Восемь раз обладателями Кубка Гагарина становились представители Восточной конференции: трижды «Ак Барс». Столько же раз кубок поднимали хоккеисты «Металлурга». Еще по разу чемпионами становились «Салават Юлаев» и «Авангард». Четыре представителя, которые периодически меняются.

Даже последний розыгрыш Кубка Гагарина показал, что Восточные команды были готовы к плей-офф лучше. Уже к третьему раунду в розыгрыше остались трое представителей Востока – «Трактор», «Автомобилист» и «Металлург». И лишь один «Локомотив» от Запада сумел добраться до финала, где бесславно вылетел от «Магнитки», не взяв ни одного матча.

Фото: hawk.ru

На Западе все скромнее как по общему числу победителей, так и по представительству чемпионов. Западные команды чемпионами становились семь раз. При этом, состав победителей от Западной конференции, в основном, ограничивался двумя «армейскими» командами. Никто с 2012 года кроме СКА и ЦСКА до заветной чашки из западных команд так и не дотягивался.

При всем желании, сложно назвать интересной конференцию, где последние тринадцать лет за лидерство боролись две команды, периодически меняясь местами.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru