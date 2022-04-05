Startup Tour возвращается в Татарстан

В казанском IТ-парке 7 апреля пройдет конкурс стартапов Startup Tour от Фонда «Сколково». Участие в мероприятии является бесплатным, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Конкурс Startup Tour — это отличная возможность для начинающих компаний заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и получить государственную поддержку. Татарстан всегда уделял большое внимание развитию стартап-сообщества. За более чем десять лет функционирования бизнес-инкубатора ИТ-парка свыше 600 стартапов получили статус резидентов и возможность воспользоваться разнообразными льготами, в том числе поддержкой Фонда „Сколково“», — отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Крупнейший в России конкурс технологических стартапов пройдет в Татарстане уже в пятый раз. Поступило уже 97 заявок со всей страны. Победитель гранд-финала получит приз в размере 300 тыс. рублей, а также возможность представить свой проект на Startup Village.

В этом году инноваторы соревнуются на трех треках. Самым популярным направлением стали «Информационные технологии», на которые поступило 47 заявок. На втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» с 37 заявками. Третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», по которому поступило 13 заявок.

«Конкурс Startup Tour когда-то начинался при поддержке Президента республики Рустама Минниханова. Сейчас именно этап в Татарстане собирает максимально широкую географию участников. Здесь высокоразвитая система поддержки стартапов и возможность быть одновременно резидентами Иннополиса и „Сколково“», — поделился вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Программа Startup Tour 2022 будет включать виртуальную выставку компаний, образовательную часть и непосредственно конкурс. Оценивать проекты будут признанные эксперты в области технологий и развития бизнеса.