Стартует третий этап конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов

Третий этап научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов от 10 до 22 лет стартует 12 декабря. Участники выйдут на финишную прямую проекта и поборются за выход в полуфинал — туда смогут выйти 100 лучших конкурсантов.

Как информируют организаторы конкурса, третий этап продлится неделю, его участники погрузятся в тему искусственного интеллекта и компьютерных технологий. Желающие принять участие в конкурсе еще могут это сделать: необходимо зарегистрироваться на платформе герои.наука.рф (там размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских исследователей). Вместе с тем им придется пройти «Суперблиц» и догнать остальных участников, выполнив задания первого и второго этапов, чтобы побороться за выход в полуфинал.

Конкурс «Наука. Территория героев» проводится при поддержке национальных проектов России и является частью инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Цель проекта — усилить интерес молодежи и подростков к современной науке с помощью профильной игры, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

В прошлом году участие в научном состязании приняли 23 тыс. молодых людей со всей России. Финал конкурса пройдет в День российской науки, 8 февраля 2025 года, на базе нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана, созданного по нацпроекту «Наука и университеты».

Победители, занявшие три первых места, пройдут стажировки в крупнейших научных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманку. Нововведением пятого сезона конкурса стал рейтинг регионов: лучшие будут торжественно награждены во время проведения финала.

Национальный проект «Наука и университеты» нацелен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о прорывных достижениях российских ученых. По нацпроекту уже создано 940 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах страны. В программе «Приоритет-2030» участвуют 142 вуза, ведется строительство 17 современных кампусов мирового уровня.