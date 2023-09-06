Стартует новый социальный проект «100 лидеров — Татарстан будущего. Студенчество»

Новый социальный проект «100 лидеров — Татарстан будущего. Студенчество» будет запущен в республике. Его инициатором является Торгово-промышленная палата РТ, сообщает пресс-служба организации.

Инициатива нацелена на создание максимально благоприятных условий для развития у молодежи предпринимательских навыков и вовлечение в научно-техническую деятельность путем проработки соответствующих идей.

Регистрация продлится до 1 октября текущего года. Потом будет проведен отбор посредством написания мотивационного письма, по результатам которого сто признанных лучшими студентов станут участниками проекта. На конец ноября намечена первая лекция в стенах Торгово-промышленной палаты РТ. Бизнес-интенсив продлится до мая 2024 года.

«Нужная информация от опытных спикеров позволит молодежи не бояться начинать свое дело и воплощать проекты в жизнь», — отмечают в ТПП РТ, обращая внимание на значение не только лекций, но и опыта работы с предпринимателями на базе организации.



Регистрация и подробная информация о проекте доступны на официальном сайте — https://100leaderstudents.ru/.

Инициатива проводит в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи („Молодежь России”)» национального проекта «Образование», направленного, по задумке его авторов, на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Инициатором всех национальных проектов является Президент РФ Владимир Путин.