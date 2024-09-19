Стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

Завтра, 20 сентября, начнется новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности. В этом году уроки будут проходить в прямом эфире с 1.00 до 18.00 по московскому времени. Соответственно, жители всех регионов страны от Дальнего Востока до Калининграда смогут подобрать удобный день и часы просмотра.

Теперь получить сертификат можно будет уже на следующий день после изучения урока. Для этого нужно активно в нем участвовать и ответить на несколько вопросов при подключении.

В осеннюю сессию включены занятия по трем новым темам и интерактивные задания. В частности, ученикам классов с 5-го по 7-й расскажут, какими способами сейчас можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников.

В свою очередь старшеклассников на уроке-квесте научат защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, и познакомят с новой формой российских денег на занятии «Цифровой рубль. Мифы и реальность».

Всего расписание включает 28 уроков по финансовой грамотности и профориентации. Предполагается, что школьники научатся правильно распоряжаться деньгами, выбирать финансовые продукты, узнают, от чего зависят налоги и будущая пенсия. Кроме того, участники смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Весенняя сессия онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности охватила 100% школ и учреждений среднего профессионального образования Татарстана. В республике состоялось 6,5 тыс. таких уроков, их участниками стали свыше 109 тыс. школьников и студентов колледжей, училищ и техникумов.

Осенняя сессия продлится до 13 декабря. Подробное расписание, информация об экспертах и другие материалы размещены на сайте проекта.