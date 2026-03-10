Стартует новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах

Социальная сеть «ВКонтакте» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ начинают очередной сезон проекта «Цифровой ликбез». Для школьников классов с 1-го по 11-й со всей России и стран СНГ пройдет урок по теме «Безопасное общение в мессенджерах». Материалы проекта доступны на официальном сайте цифровойликбез.рф, сообщают авторы инициативы.

Героями урока станут жители подводного города Нижнефорельска – блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними школьники узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен безопасный режим и как набор настроек «Семейная защита» помогает родителям обеспечить приватность для своих детей.

Для педагогов предназначен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения (как с использованием компьютеров, так и без них).

К новому сезону «Цифрового ликбеза» в образовательном пространстве «Сферум» в мессенджере MAX разработан квест в мини-приложении «Путь в сети», помогающий развивать навыки информационной безопасности у школьников. Учащиеся могут выбрать героя и проходить задания, основанные на реальных ситуациях. Игровая механика поможет им понять, к каким последствиям приводит любой поступок в сети.

Инициатива «Цифровой ликбез» – это часть системной работы Минцифры России по повышению уровня цифровой грамотности населения и формированию культуры безопасного поведения в цифровой среде. В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций мессенджеры нередко становятся инструментом мошенничества и распространения недостоверной информации, заявила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова.

«Новый сезон проекта, посвященный правилам безопасности в мессенджерах, поможет пользователям научиться защищать персональные данные и освоить основные принципы безопасного общения в интернет-пространстве», – добавила она.

«Сегодня мессенджеры стали ключевым каналом коммуникации для миллионов граждан, включая детей и подростков. Именно поэтому так важно с раннего возраста формировать культуру осознанного и безопасного общения в цифровой среде», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

По словам последней, «Цифровой ликбез» помогает говорить с подрастающим поколением на одном языке, объяснять сложные темы просто и прививать устойчивые навыки цифровой гигиены, которые пригодятся учащимся в будущей профессиональной деятельности и в повседневной практике.

Проект реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».