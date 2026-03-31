Стартует новый отбор участников программы «Земский работник культуры»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В России с прошлого года действует программа «Земский работник культуры», запущенная в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Она предусматривает выплату в размере 1 млн рублей специалистам сферы культуры, которые переезжают работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с численностью до 50 тысяч человек.

15 апреля начнется второй конкурсный отбор участников программы. Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова в ходе прямого эфира расскажет, кто может принять участие, какие сроки и порядок подачи заявок установлены, а также какие вакансии открыты и в каких районах республики.

Трансляция состоится 31 марта в 17:30 на странице Министерства культуры Республики Татарстан во «ВКонтакте».