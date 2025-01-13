Стартует международный фестиваль патриотической песни «Молодые таланты Отечества»

Стоп-кадр видео канала фестиваля на Rutube

Начался прием заявок на участие в IX Московском международном фестивале патриотической песни «Молодые таланты Отечества». Завершающие мероприятия фестиваля пройдут 29 и 30 мая в Краснознаменном зале Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.

Фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 645-летию победы русских полков в Куликовской битве и Дню России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2025 год в Содружестве независимых государств Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Международным годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Среди основных задач текущего года он упомянул патриотическое воспитание граждан, детей и в особенности — представителей молодежи, изучение истории России и сохранение исторической памяти о героических подвигах защитников Отечества.

По замыслу организаторов, фестиваль «Молодые таланты Отечества» создает детям и молодежи из России и соотечественникам из зарубежных стран условия для установления дружеских связей, участия в культурной жизни РФ, раскрытия их талантов, гражданского и духовно-нравственного становления. «В связи с чем фестиваль является частью государственной программы сохранения исторической правды, единения русского мира и борьбы с нацизмом во всех его проявлениях», — отмечают инициаторы проекта.

Основные цели фестиваля — поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи, создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно-нравственных ценностей, изучение истории, воспитание патриотизма, художественного и эстетического вкуса у детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни и реализации основных задач государственной культурной политики.

Организаторами фестиваля выступают Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский союз неправительственных организаций «Отечество», Российская академия естественных наук, общероссийская общественная организация ветеранов «Российский союз ветеранов», Императорское православное палестинское общество, Федерация независимых профсоюзов России с одобрения и при поддержке Федерального Собрания РФ, Мосгордумы, Русской православной церкви Московского патриархата, Россотрудничества и Росмолодежи.

Фестиваль является абсолютно бесплатным для участников. В нем традиционно принимают участие россияне и соотечественники из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии. Из-за сложной международной обстановки проживающие за границей участники не имеют возможности приехать в Москву. Поэтому оргкомитет предусмотрел возможность участия в фестивале в онлайн-формате.

Фестиваль завершится гала-концертом, где лауреаты фестиваля выступят на одной сцене с народными и заслуженными артистами.

Для участников фестиваля предусмотрены следующие возрастные группы: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 до 24 лет. Рассматриваются как сольные выступления, так и выступления ансамблей (но они должны включать не более шести человек). Отборочный этап продлится до 11 апреля. Полуфинал намечен на 29 мая, финал и гала-концерт состоятся 30 мая.

Для участия на электронный адрес оргкомитета фестиваля (6250110@mail.ru) необходимо подать заполненную заявку. К письму прикрепляется видеозапись номера живого выступления конкурсанта (допускается вложить видео выступления в письмо или разместить видео на доступном файлообменном ресурсе либо в соответствующем облаке и указать в письме гиперссылку на скачивание).

Более подробная информация о фестивале (включая условия участия и необходимые документы) размещена на сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».