Стартует конкурс видеороликов «Мир строят люди» — победители получат iPhone и AirPods

Стартует конкурс видеороликов «Мир строят люди», подготовленный оргкомитетом II Международного строительного чемпионата, который пройдет в Казани. Все желающие смогут снять видео, посвященные строителям и строительной тематике, и побороться за главные призы: iPhone, AirPods и «Яндекс.Станцию» Мини.

Конкурс проводится с 22 августа по 14 сентября и разделен на три раунда. Для участия в нем нужно опубликовать готовое видео во «ВКонтакте» — в сообществе или на личной странице, сделать отметку Международного строительного чемпионата и поставить в тексте хештег #МирСтроятЛюди. Принимаются ролики, освещающие задачи и ценности профессии строитель, ее особенности, привлекательность, отражающие международное сотрудничество, рассказывающие о правилах охраны труда и важности их соблюдения. Также ролики обязательно должны быть оригинальными и позитивными, добавляют организаторы.

Второй этап отбора состоится с 8 по 11 сентября. Из работ конкурсантов комиссия отберет победителей в трех номинациях: «Строитель будущего», «Промышленность — это красиво» и «Молодые кадры».

На заключительном этапе (12–14 сентября) станут известны авторы лучших работ — победитель и два призера, которые получат следующие награды:

1 место — iPhone;

2 место — наушники AirPods;

3 место — «Яндекс.Станция» Мини.

II Международный строительный чемпионат пройдет в Казани с 5 по 8 октября.