Стартует конкурс по освещению в СМИ проектов по сохранению культур и традиций народов РТ

Татарстанские СМИ могут стать участниками конкурса на создание и распространение информации о проектах, посвященных сохранению языков, культур и традиций народов, проживающих на территории республики. Между победителями будет разделен грантовый фонд в размере 4,8 млн рублей, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Участниками проекта могут стать редакции, зарегистрированные в качестве печатных изданий. Заявки принимаются с 20 апреля по 20 мая 2022 года.

Как сообщает «Татмедиа» — организатор конкурса — главной целью мероприятия является популяризация и повышение значимости культур, языков и традиций народов, живущих в Татарстане. Конкурс организуется при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и Союза журналистов РТ.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте «Татмедиа». Заявки принимаются по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.2, каб. 608. Материал должен содержать пометку «Соискание гранта на создание и распространение в средствах массовой информации проектов, посвященных сохранению и развитию культур, языков, традиций народов, проживающих в Республике Татарстан». Также отправить заявку можно по электронной почте tatmedia-grant@mail.ru.

Телефон для справок: 8 (843) 570-31-12.