Стартует ежегодная акция для школьников «Культурная суббота. Краеведение»

Изображение: Минкультуры РФ

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» на следующей неделе, 7 июля, стартует всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение», направленная на популяризацию традиций народов России. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минкультуры.

По словам статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд. За все это время собрала более 60 тыс. участников.

«Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края», – выразила уверенность чиновница.

Школьники со всей России смогут проявить свои знания в области краеведения и народной культуры, приняв участие в творческом соревновании. Предусмотрены четыре номинации: «Я – экскурсовод», «Культурные маршруты родного края», «Я пишу о родном крае», «Традиции моего края».

Для этого с 7 июля по 25 августа ребятам необходимо будет оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сфере краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.