Стартовый состав «Ак Барса» на матч с минским «Динамо» в Кубке мэра Москвы

Фото: ak-bars.ru

Стали известны стартовые сочетания казанского «Ак Барса» на первый матч предсезонного турнира Кубок мэра Москвы против минского «Динамо». Встреча пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Первое звено составили Александр Хмелевский, Кирилл Семенов и Артем Галимов. В защите с ними сыграют Никита Лямкин и Митчелл Миллер.

Во втором звене выйдут Алексей Бывальцев, Егор Пустозеров и Владимир Алистров. Их поддерживают защитники Степан Терехов и Алексей Марченко.

В третьем звене на лед выйдут Максим Быков, Андрей Стась и Равиль Якупов. В паре с ними сыграют защитники Никита Евсеев и Альберт Яруллин.

Четвертое звено представят Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов и Дмитрий Кателевский, Малик Сабирзянов. Защитником в этом звене заявлен Игорь Бардин и Даниил Четвериков.

На воротах у «Ак Барса» — Максим Арефьев. Для голкипера это первая предсезонная игра.

Вторым вратарем заявлен Тимур Билялов.