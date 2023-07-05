Стартовавший весной капремонт 83-го лицея в Казани обещают завершить к 1 сентября

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В мэрии Казани анонсировали завершение работ по капитальному ремонту объекта «Лицей №83 – Центра образования», расположенного на улице Братьев Касимовых. Стартовавшие этой весной работы обещают завершить к началу учебного года.

В пресс-службе мэрии сообщили, что количество учащихся в данном лицее после ремонта увеличится с 2,7 до 2,9 тысяч человек.

Директор подрядной организации ООО «СК «Культстрой» Ирек Минзарипов рассказал, что работы на кровле и фасаде здания завершены на 90% и 85% соответственно. Внутри завершаются отделочные работы – шпаклевка и покраска стен, укладка линолеума и плитки. Кроме того, в лицее предстоит частично заменить систему отоплении.

«На сегодняшний день ежедневно на объекте трудятся от 40 до 50 человек, смена продолжается с семи утра до девяти вечера. К 20 августа планируем все завершить», – пообещал подрядчик.