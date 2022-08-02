Стартовавшая с Плесецка ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета легкого класса «Союз-2.1в», стартовавшая накануне вечером с космодрома «Плесецк», вывела на орбиту блок «Волга» с военным спутником.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса „Союз-2.1в“ в составе блока выведения „Волга“ и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 23 часа 34 минуты (мск) — штатно отделилась от второй ступени РН „Союз-2.1в“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Запуск и полет ракеты находились на контроле наземного автоматизированного комплекса управления. Старт произошел в 23.25 по московскому времени.

Летные испытания таких ракет проводились на космодроме с ноября 2004 года. «Союз-2» стали заменой «Союза-У», которые активно использовались на Плесецке с 1973 по 2012 год.