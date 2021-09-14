Стартовало публичное формирование задач исполнительных органов власти РТ на 2022 год

Стартовало публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан на 2022 год, сообщает Общественная палата РТ.

Эксперты совместно с населением определят наиболее важные направления и индикаторы работы Министерства здравоохранения РТ, Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства спорта РТ и Министерства по делам молодежи РТ на будущий год.

С 14 сентября начинается сбор предложений по приоритетным сферам работы министерств от экспертов, который продлится 2 недели. Состав экспертных групп для каждого министерства был определен Общественной палатой РТ.

В дальнейшем предложения экспертов будут рассмотрены общественными советами и вынесены на открытое онлайн-голосование, которое пройдет в течение месяца на сервисе «Опросы жителей» Портала госуслуг РТ.

По итогам опроса будет отобрана половина предложений по целям и задачам, которые набрали большинство голосов. Из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от 5 до 7 приоритетов работы министерств на следующий год. В обсуждении смогут принять участие все заинтересованные, в том числе СМИ и граждане.

В течение 2022 года будет предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по реализации поставленных целей и задач и итоговому выполнению утвержденных индикаторов.