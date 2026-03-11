Стартовало предварительное голосование «Единой России» в РТ

Фото: официальный сайт «Единой России»

Сегодня началась регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании, по итогам которого определятся претенденты на выдвижение от партии на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

Первыми документы подали депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов и слесарь-ремонтник Казанского порохового завода Айнур Салаватов.

Шигабуддинов заявил, что участие в процедуре для него – осознанный шаг, поскольку молодёжь должна отстаивать свою позицию по актуальным вопросам. Он намерен строить агитацию на основе народной программы партии и подчеркнул важность участия молодёжи в её формировании.

Салаватов, который подаёт документы повторно, отметил, что идёт на праймериз, потому что «Единая Россия» – партия реальных дел.

Руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин напомнил, что процедура предварительного голосования проводится «Единой Россией» уже более 15 лет и остаётся уникальным инструментом. Участвовать вправе граждане РФ старше 21 года, обладающие пассивным избирательным правом.

Самигуллин выразил надежду на активное участие в праймериз ветеранов СВО. Для них предусмотрены преференции: они могут не записывать обязательные видеоролики, а по итогам голосования получат дополнительные 25% к набранным голосам.

Приём документов продлится до 30 апреля по адресу: Казань, ул. Горького, 9, 3-й этаж. Режим работы: будни с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 12:00. Регистрация избирателей на портале «Госуслуги» пройдёт с 20 апреля по 29 мая, само электронное голосование – с 25 по 31 мая. Все решения оргкомитета публикуются на сайте реготделения.