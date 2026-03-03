Стартовало народное голосование муниципальной премии «Служение»

Народное голосование муниципальной премии «Служение» стартовало 2 марта. Жители России могут определить лучшие муниципальные практики, сообщает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

В списке финалистов – 110 проектов. Их утвердил Наблюдательный совет III Всероссийской муниципальной премии «Служение», организованной ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.

От Татарстана в топ-110 прошли два проекта. В номинации «Единство народов России – сила страны» представлен проект мэра города Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии». В номинации «Благополучие семьи – приоритет государства» на победу претендует депутат Тукаевского района республики Валерий Тигр с проектом «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО».

Любой житель страны может принять участие в голосовании на сайте премияслужение.рф или на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. В каждой из 11 номинаций представлено по десять лучших практик, управленческих решений и инициатив. Отдать голос можно только за один проект в рамках отдельной номинации.

Народное голосование продлится до 6 апреля включительно. По его итогам будут определены лауреаты и победители, которые будут утверждены на заседании Наблюдательного совета в апреле. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о важности участия граждан в Народном голосовании.

«Муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан. В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд», – отметил он.

«Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования. Участие граждан в определении лауреатов через портал Госуслуг подтверждает открытость и прозрачность процедуры. Активная гражданская позиция жителей позволит определить действительно достойные проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни», – добавил Грачев.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что в этом году было получено рекордное количество заявок на премию – более 63 тыс. Проекты затронули самые разные сферы: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ее цель – объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы.

Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет Премии возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Всего на соискание Премии поступило 63 397 заявок. Самыми востребованными номинациями по числу поданных проектов стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех» и «Развитие территории – благополучие жителей».

Все заявки прошли первичный анализ, затем перекрестную экспертизу, где соискатели оценивали управленческие практики друг друга. Далее инициативы рассматривали Экспертный совет и Экспертная комиссия, в состав которых вошли партнеры Премии, представители бизнеса, государственных органов, науки и отраслевых объединений.

В этом году в работе совета впервые приняли участие победители прошлых лет – они выступили в роли консультантов, помогая экспертам с учетом своего опыта подготовки проектов.