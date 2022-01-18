Стартовало голосование за участниц конкурса «Мисс Татарстан — 2022»

В гостинично-ресторанном комплексе «Мираж» состоялся Beauty Round — этап XXIV Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2022». Участвовать в нем могли девушки, которые вошли в предварительный состав.

Beauty Round — это дополнительная возможность для конкурсанток продемонстрировать свой талант и фигуру, а победительницам — войти в окончательный состав. В этом году возможность участвовать в конкурсе была предоставлена не только девушкам из Казани, но и из республики. За право стать финалисткой конкурса соревновались 20 претенденток.

Девушки соревновались в трех конкурсных выходах: «Визитка», «Творческий номер» и «Выход в купальнике». Они представлялись и рассказывали о себе: где учатся, чем занимаются, чем увлекаются и кем мечтают стать. В творческом выходе демонстрировали свои способности и таланты: пели, танцевали, исполняли номера художественной гимнастики, рисовали картины, а также играли на скрипке и синтезаторе.

К выступлению на Beauty Round конкурсанток подготовили мастера-парикмахеры салона красоты Pavlov Studio и мастера-визажисты студии AV studio.

В номинации «Мисс Бикини» победительницей была признана 23-летняя Гульфия Гилазова из Казани, а обладательницей титула «Мисс Талант» стала 20-летняя жительница Чистополя Екатерина Морозова.

На сайте www.misstatarstan.ru размещены фотографии девушек и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5544 с кодовым словом «мисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Мисс Зрительские симпатии».

21 января в Казань приедут все полуфиналистки и начнется подготовка к финальному шоу. В процессе подготовки будет выбрана окончательная тридцатка конкурсанток. Финал XXIV Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2022» состоится 28 января 2022 г. в КРК «Пирамида».