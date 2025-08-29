Стартовало голосование за лучшую работу Фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
Начался завершающий этап VI сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» – народное голосование за лучшее граффити. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Каждый желающий может отдать голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 15 сентября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника – от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. Ознакомиться с муралами можно на официальном сайте фестиваля: formartpfo.ru/2025/finalists.
Победители отборочного этапа:
– Республика Башкортостан – «Всадники» (номер для голосования – «1»);
– Республика Марий Эл – «Встреча во сне» (номер для голосования – «2»);
– Республика Мордовия – «Хранители памяти» (номер для голосования – «3»);
– Республика Татарстан – «Ждет» (работа Александра Попова, номер для голосования – «4»);
– Удмуртская Республика – «Портрет Татьяны Барамзиной» (номер для голосования – «5»);
– Чувашская Республика – «Настоящее и прошлое» (номер для голосования – «6»);
– Пермский край – «Сквозь миры» (номер для голосования – «7»);
– Кировская область – «Солдат-победитель» (номер для голосования – «8»);
– Нижегородская область – «Знамя Победы» (номер для голосования – «9»);
– Оренбургская область – «Корни будущего» (номер для голосования – «10»);
– Пензенская область – «Журавль Победы» (номер для голосования – «11»);
– Самарская область – «Хлеб и сталь Победы» (номер для голосования – «12»);
– Саратовская область – «Дорога домой» (номер для голосования – «13»);
– Ульяновская область – «Пока тружусь – живу» (номер для голосования – «14»).
В этом году основная тема фестиваля – повышение значимости защиты Отечества. Участниками конкурса могли стать как профессиональные художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди представили работы по четырем направлениям: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей».
Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая пройдет с 23 по 26 сентября в городе Кирове. Обладатели первого, второго и третьего мест получат гранты в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для дальнейшего творческого развития.
Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова – «в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов».
Особенностью фестиваля является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно из ключевых направлений государственной политики или актуальную тему года.