Стартовало голосование в конкурсе «А у нас во дворе – 2026»

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Эмиля Салимова

Сегодня стартовало голосование в финальном этапе конкурса на лучшее зимнее оформление двора «А у нас во дворе – 2026», который проводит агентство «Татар-информ».

Отдать голос за понравившуюся работу можно с 11 по 15 февраля на официальной странице «Татар-информа» во «ВКонтакте».

Имена трех победителей будут объявлены 16 февраля. Они получат денежные призы, а информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте и в социальных сетях агентства «Татар-информ».