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Стартовали соревнования по картингу на Кубок Правительства РТ в честь Дня защиты детей
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Сегодня в казанском картинг-центре «Форсаж» стартовали XVII традиционные соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан. Мероприятие посвящено международному Дню защиты детей.
За звание поборются 232 юных спортсмена из разных районов Татарстана. Участников разделили на две группы – дети от 8 до 12 лет и от 12 до 16 лет.
Имена победителей будут известны уже сегодня. Церемония награждения состоится в 16:00 в картинг-центре «Форсаж».
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