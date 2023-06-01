Стартовали соревнования по картингу на Кубок Правительства РТ в честь Дня защиты детей

Сегодня в казанском картинг-центре «Форсаж» стартовали XVII традиционные соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан. Мероприятие посвящено международному Дню защиты детей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

За звание поборются 232 юных спортсмена из разных районов Татарстана. Участников разделили на две группы – дети от 8 до 12 лет и от 12 до 16 лет.

Имена победителей будут известны уже сегодня. Церемония награждения состоится в 16:00 в картинг-центре «Форсаж».