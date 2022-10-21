Стартовала заявочная кампания второго созыва Казанского молодежного парламента

С сегодняшнего дня стартовала заявочная кампания второго созыва Молодежного парламента Казани. Путем открытого голосования на сайте мэрии столицы Татарстана выберут 25 инициативных молодых людей, которые будут работать над собственными идеями по улучшению жизни города и участвовать в социально значимых проектах. Об этом на пресс-конференции сообщила секретарь Казгордумы Альбина Рафикова.

«Казанский молодежный парламент — это прекрасная возможность реализовать свои инициативы, карьерные амбиции, наладить взаимодействие с органами власти, в частности, с депутатами городской Думы. Вы сможете изменить жизнь к лучшему в нашем городе. Именно молодые люди знают все новые веяния. Сегодня мы объявляем старт заявочной кампании», — заметила она.

Казанский молодежный парламент первого созыва был избран два года назад. По словам Рафиковой, работа его членов оказалась оценена положительно, а некоторые из них даже удостоились благодарности главы города Ильсура Метшина.

За два года своей работы парламент выдвинул на рассмотрение в Казгордуму 14 инициатив, а также провел 44 мероприятия, рассказал председатель Комиссии по молодежной политике Казгордумы Евгений Чекашов.

«В Молодежном парламенте мы хотим видеть ребят, которым небезразлична судьба города и которые хотят сделать его ещё лучше. Претенденты должны быть гражданами Российской Федерации [в возрасте] от 18 до 35 лет и при этом не являться госслужащими», — пояснил он.

Каждый из членов Молодежного парламента будет закреплен в качестве помощника за депутатом Казгордумы. При этом конкретных задач перед молодыми людьми ставить не будут, расчет на их личную инициативность, уточнил Чекашов.