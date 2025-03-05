Стартовала заявочная кампания «Студенческой весны РТ - 2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стартовала заявочная кампания фестиваля «Студенческая весна РТ - 2025» среди как высших, так и профессиональных образовательных организаций. Она продлится до 25 марта. В этот раз мероприятие пройдет под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» первый замминистра по делам молодежи республики Софья Галиева-Мустафина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сегодня мы запускаем заявочную кампанию как для вузов, так и для профессиональных образовательных организаций. Ежегодно в фестивале участвуют более 5 тыс. ребят. Мы видим, как они общаются и дружат. Для нас это важнейшее творческое событие. Мы ждем как можно больше молодых талантов на нашем фестивале», – отметила она.

Самым масштабным направлением фестиваля традиционно станет общая программа. Она включает в себя все творческие направления. Основные требования к ней – продолжительность не более часа, приветствуется разножанровость, а принимать участие могут только студенты, добавила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Уже традицией в общей программе стали спецноминации, например, лучший молодой режиссер, победитель которой в 2025-м получит приз в 25 тыс. рублей», – заявила она.

Уже сегодня о своем желании принять участие в фестивале заявили 15 вузов Татарстана. Кроме того, в этом году в составе жюри произойдут изменения: добавится эксперт, который будет оценивать сценографию и светотехническое оформление программы.

Этап «общие программы» для профессиональных образовательных организаций «Весенняя капель» пройдёт не только для образовательных организаций Казани, но и для студентов городов и районов Татарстана, подчеркнул президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Фестиваль «Студенческая весна» стал настоящим движением. Ребята готовятся к нему уже с сентября. Мероприятия проходят на уровне факультета, затем института, университета, а потом идут городские и республиканские этапы, где отбирают тех, кто представит республику на всероссийском уровне», – заключил он.

Заявочная кампания продлится до 25 марта, затем учебные заведения покажут свои общие программы, с 6 по 15 апреля пройдут отборочные этапы, а 16 мая состоится гала-концерт в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма.

Задача фестиваля – найти талантливых студентов и создать условия для реализации их творческого потенциала, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».