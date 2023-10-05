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Стартовала заявочная кампания премии «Добрый Татарстан»
Началась заявочная кампания республиканской премии добровольчества «Добрый Татарстан». Предусмотрены различные направления: здравоохранение, экология, инклюзия, культура, событийное направление, помощь в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и ряд других.
Претендовать на получение премии могут организаторы добровольческой деятельности: некоммерческие организации, учебные заведения, представители бизнеса. В личном качестве добровольцы могут стать участниками конкурса по трем направлениям: «Волонтеры», «Команды», «Бизнес». Отдельно награждается «Волонтер года Республики Татарстан».
Победителем предыдущего сезона стал студент Казанского федерального университета Аммар Хуссейн. Он принимал участие в тушении пожаров в Якутии и участвовал в миссиях в зоне проведения спецоперации.
Оценивать достижения волонтеров будет экспертный совет премии, в который входят представители профильных министерств и ведомств республики, лидеры профильных добровольческих объединений и сотрудники Ресурсного центра добровольчества РТ.
Заявочная кампания премии продлится до 20 октября. Подать заявку можно по ссылке — https://dobro.ru/contest/101/apply/. Церемония награждения состоится в конце года, предполагается участие в ней Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Организаторами премии выступают Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».
«Третий год подряд мы собираем добровольческое сообщество Республики Татарстан на одной площадке. Премия „Добрый Татарстан“ дает возможность каждому волонтеру или организации заявить о себе и рассказать о своих добрых делах на всю республику. Это эффективный инструмент для выявления патриотических и самоотверженных поступков граждан нашей республики. Сборная добра Татарстана, мы ждем ваших заявок!» — заверил исполнительный директор центра Айрат Мубаракшин.
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