Стартовала заявочная кампания на премию «Студент года РТ – 2026»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала заявочная кампания на XXII Республиканскую премию «Студент года Республики Татарстан – 2026». В этом году студенты могут побороться за победу в 20 номинациях, а обладатель Гран-при получит возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Премия объединяет студентов вузов Татарстана в возрасте от 16 до 28 лет. Участниками могут стать как отдельные студенты, так и студенческие коллективы, объединения и организации. Проект направлен на поддержку молодых людей, которые добиваются результатов в науке, творчестве, спорте, медиа, предпринимательстве, общественной деятельности, добровольчестве и молодежной политике.

«Премия "Студент года" дает возможность увидеть тех, кто уже сегодня проявляет себя в самых разных сферах: в науке, творчестве, общественной деятельности. Для нас важно, чтобы достижения студентов были замечены, а сами ребята получали возможности для дальнейшего развития. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта "Молодежь и дети". Победители и лауреаты премии становятся частью большого сообщества молодых лидеров Татарстана», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Заявочная кампания продлится до 26 октября. После ее завершения эксперты проведут заочный отбор заявок, а с 23 ноября по 10 декабря состоятся очные конкурсные испытания. Имена победителей объявят 25 января 2027 года на церемонии награждения.

Участники смогут заявиться в номинациях для студенческих организаций и объединений, а также побороться за индивидуальные звания – «Староста года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Иностранный студент года», «Доброволец/волонтер года», «Общественник года», «ИТ-открытие года» и другие. Отдельно будет определен победитель в номинации «Гран-при Студент года Республики Татарстан».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный приз Гран-при с 2011 года учрежден Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Победитель получает возможность обучаться в любом вузе мира по программе «Алгарыш». В 2025 году обладателем Гран-при стал студент Казанского государственного энергетического университета Даниил Ченцов.

«Для меня эта победа – прежде всего признание того дела, которому я безвозмездно посвящаю себя каждый день. Я искренне благодарю нашу Республику за внимание к молодежи, за поддержку и за те возможности, которые здесь открываются перед студентами. Мало где еще можно встретить такое отношение к молодым – Татарстан в этом плане действительно особенный», – отметил победитель прошлого года.

Слоган премии в этом году – «Будь собой». Он отражает идею проекта: студент может ставить амбициозные цели, развиваться и добиваться результатов, сохраняя собственные ценности и индивидуальность.

Премия проводится в Татарстане с 2005 года и ежегодно объединяет более 500 студентов. За время существования проекта его экспертами становились представители государственной власти, образования, культуры и общественных организаций. По итогам премии формируется кадровый резерв среди ее лауреатов и победителей, а обладатель Гран-при также включается в кадровый резерв РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».

Заявки на участие принимаются до 26 октября 2026 года по ссылке: https://ligastudentov.com