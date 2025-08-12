Стартовала заявочная кампания на Молодежный жилищный конкурс Республики Татарстан-2025

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе среди лидеров молодежной политики Республики Татарстан на получение жилья по программе социальной ипотеки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Проект направлен на поддержку молодых активистов, студентов, молодых ученых и специалистов, которые активно участвуют в реализации молодежной политики региона. С 2012 года благодаря инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова программа помогла сотням молодых людей улучшить свои жилищные условия.

«Молодежный жилищный конкурс – это пример того, как системная государственная политика может эффективно работать на местах, охватывая широкий круг талантливых и неравнодушных людей, готовых вносить вклад в развитие Татарстана. Это не только возможность решить квартирный вопрос, но и мощный стимул оставаться, работать и развиваться в родном регионе», – подчеркнул он.

В 2024 году по итогам конкурса 49 молодых специалистов, активистов молодежных объединений, в том числе 7 молодых семей, из 17 городов и районов Татарстана получили возможность приобрести квартиру на льготных условиях соципотеки. За все время проведения (с 2012 года) конкурса жилье получили 489 молодых специалистов из 29 городов и районов республики.

К участию конкурсе допускаются:

Граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированные в Республике Татарстан;

Студенты, аспиранты, молодые учёные, специалисты, активисты общественных организаций, молодые муниципальные служащие и другие категории молодежи, занимающиеся трудовой или общественной деятельностью в сфере молодежной политики.

«Это уникальная возможность для молодых лидеров, которые вносят вклад в развитие республики, получить жилье на льготных условиях. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни и работы талантливой молодежи», – подчеркнул Президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов.

Условия участия:

Обеспеченность жильем менее 18 кв. метров на члена семьи;

Наличие дохода, достаточного для погашения ипотечных платежей;

Возможность внести первоначальный взнос в размере 10% от стоимости жилья.

Этапы конкурса:

1. Заявочная кампания (12 августа – 8 сентября 2025 года): подача заявок на сайте.

2. Заочный этап (9-30 сентября 2025 года): оценка портфолио и документов.

3. Очный этап (1-24 октября 2025 года): групповые собеседования.

4. Заседание жилищной комиссии (27-31 октября 2025 года).

5. Объявление победителей (1-10 ноября 2025 года).

Победители получат возможность встать на учет по программе социальной ипотеки и улучшить свои жилищные условия.

«Это очень хорошая возможность для молодых людей купить собственное жилье без помощи родителей. Я подавала заявку еще в 2023 году, в феврале этого года уже получила ключи от квартиры. Оформить заявку было несложно, несмотря на то, что мне сложно работать с документами, очень помогла команда конкурса», – добавила одна из победителей Молодежного жилищного конкурса 2023 года Аделина Хатмуллина.

Создание возможностей, чтобы молодые люди могли улучшить свои жилищные условия, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».