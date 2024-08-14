Стартовала заявочная кампания Молодежного жилищного конкурса Татарстана

Стартовала заявочная кампания Молодежного жилищного конкурса Республики Татарстан, она продлится до 6 октября. Благодаря конкурсу у действующих в регионе молодежных активистов есть шанс получить квартиру в льготную ипотеку под 7% годовых. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

«Согласно данным нашего соцопроса, один из самых приоритетных вопросов, волнующих молодежь Татарстана, — это улучшение жилищных условий. Один из четырех механизмов поддержки в этом направлении — Молодежный жилищный конкурс. Он стал одним из способов удержания творческой и социально активной молодежи в РТ», — заметил спикер.

Особенностью Молодежного жилищного конкурса является то, что участнику не обязательно иметь семью: достаточно быть активистом и представить портфолио достижений в молодежной политике.

Ежегодно в рамках конкурса разыгрывается около 50 квартир. За все время его проведения новым жильем обзавелись 440 человек из 23 городов республики. Что касается условий, то участник до 6 октября должен подать электронную заявку, включающую анкету, копию паспорта (вторая и седьмая страницы), портфолио максимум в 20 страниц и еще ряд документов. Победителям необходимо будет внести 10% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, пояснил президент Лиги студентов Республики Татарстан Шамиль Якупов.

«Этот конкурс — замечательная мера поддержки. Многие активисты, лидеры студенческого самоуправления, руководители молодежных организаций, активисты творчества, спорта и науки, волонтеры хотят на него податься. Ежегодно почти 50 квартир предоставляется лидерам молодежной политики», — добавил он.

После заявочной кампании до начала января комиссия конкурса будет проверять данные участников, а уже с 11 по 15 января будут определены победители. Одним из них в 2022 году стала нынешняя исполняющая обязанности председателя Молодежной ассамблеи народов РТ Диляра Дамар.

«Получить собственную квартиру в таком молодом возрасте — это уже большое достижение и счастье. В наше время самый щепетильный вопрос — это жилье. Я участвовала в конкурсе в 2022 году. При заполнении заявки я не встретила никаких сложностей, главным было собрать портфолио. [Это удалось] благодаря тому, что я с 2016 года была активисткой Молодежной ассамблеи», — отметила девушка.