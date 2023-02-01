Стартовала заявочная кампания конкурса грантов для физлиц от Минмолодежи РТ

Стартовала заявочная кампания грантового конкурса Министерства по делам молодежи Татарстана. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 300 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Об этом рассказал руководитель ведомства Ринат Садыков в своем Telegram-канале.

«Общий фонд конкурса — 7 млн рублей. Заявки принимаются до 2 марта текущего года на платформе «Мои субсидии». Молодежь — разная, номинации — тоже. Четырнадцать номинаций от творчества до предпринимательства», — написал министр.

Заявки принимаются, в частности, по следующим номинациям: творческие инициативы молодежи, инициативы молодежи по поддержке здорового образа жизни, инициативы молодежи по поддержке туризма, патриотическое воспитание, добровольческие (волонтерские) инициативы молодежи, молодежные медиа, научные инициативы молодежи и социальное предпринимательство.

Предусмотрены также такие категории, как профилактика негативных проявлений в молодежной среде, инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, укрепление семейных ценностей, карьера и профессиональная самореализация, межкультурные коммуникации и межнациональное взаимодействие, развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи.

В течение месяца эксперты будут рассматривать заявки, после чего будут объявлены победители.