Стартовала заявочная кампания фестиваля «Алтын каләм – Золотое перо»

14 мая 2026 года начался прием заявок на XXX Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо».

Проект реализуется при участии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Татарстанской республиканской организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союза журналистов Республики Татарстан, а также образовательных организаций высшего и профессионального образования республики.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что современная молодежь по-новому воспринимает информацию и нуждается не только в потреблении, но и в создании контента.

«Сегодня молодежь получает информацию иначе, чем, например, десять лет назад. Конкуренция за внимание очень высокая, и формального присутствия в медиапространстве недостаточно. Поэтому важно, чтобы молодые люди не только потребляли контент, но и сами учились его создавать, анализировать, работать со смыслами. "Алтын каләм" – это живая медиасреда, где подростки и студенты пробуют себя в журналистике, учатся работать в команде и понимать, как устроены современные коммуникации. В этом году конкурс отмечает 30-летний юбилей, участников ждет насыщенная и практически-полезная программа», – сказал он.

Фестиваль проводится с 1995 года и за это время стал одной из ключевых площадок для развития юношеской журналистики в Татарстане. Он направлен на развитие медиаграмотности, формирование профессиональных навыков и поддержку творческого самовыражения молодежи.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул, что фестиваль сохраняет традиции и одновременно развивается в соответствии с современными запросами медиасреды.

«"Алтын каләм" – это фестиваль с именем и историей, многие победители которого сегодня трудятся в медиаотрасли. Важно, что он растет и меняется вместе с запросами времени. Так, важным продолжением этого года стало то, что победители нашего первого Республиканского патриотического фестиваля школьных медиа "Ялкын" получили возможность пройти в финал "Алтын каләм". Значит, мы еще более расширили круг молодых людей, интересующихся медиа», – отметил он.

К участию приглашаются школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты колледжей и вузов в возрасте от 14 до 24 лет. В прошлом году поступило более 130 заявок, наиболее популярными направлениями стали печатная журналистика на татарском языке и студенческие медиа образовательных организаций.

Прием заявок продлится до 4 июня 2026 года. Актуальная информация размещается в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».