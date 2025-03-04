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Экономика 4 марта 2025 15:37

Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников

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Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников
Фото: © организаторы олимпиады

4 марта стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников. Олимпиада проходит уже пять лет подряд, в этом году к ней впервые могут присоединиться ученики 10–11 классов. Принять участие можно в любой день до 3 апреля включительно на образовательной платформе Учи.ру.

Как сообщают организаторы олимпиады, школьники научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. А также попробуют себя в роли предпринимателей — будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. Задания адаптированы для всех возрастных групп: ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники отработают сценарии с изменяющимися условиями.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти по логину и паролю от Учи.ру. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты», Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие пройдет при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Интерес к олимпиаде все время растет: в 2021 году к ней присоединились 800 тыс. школьников, в 2024 году — более 2,3 млн, в том числе более 72 тысяч – из Татарстана.

#олимпиада #финансовая грамотность #школьники #Татарстан
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