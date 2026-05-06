Стартовала всероссийская акция «Летопись сердец. Музыка Победы» для школьников

С 27 апреля по 27 мая 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит всероссийская патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы», сообщили организаторы. В этом году она посвящена известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне, которые стали голосом эпохи и символом несгибаемого духа советского народа.

Цель акции – дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому страны.

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева отметила, что организаторы приглашают ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, звучавшие в самые трудные годы и ставшие символом надежды для миллионов людей. Это песни, объединявшие фронт и тыл, дарившие силы бойцам на передовой и согревавшие сердца их близких. В каждом звуке и песне оживают страницы истории, наполненные мужеством, стойкостью и верой в Победу, добавила она.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном и хореографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной из номинаций:

«Мелодии победы» – инструментальное исполнение произведения о войне (соло, ансамбль, оркестр);

«Голос победы» – вокальное исполнение (соло, ансамбль, хор);

«Военный вальс» – хореографические постановки (соло, ансамбль).

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 27 апреля по 27 мая 2026 года. По итогам акции эксперты (известные деятели культуры и искусства России) выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые опубликуют 30 июня 2026 года на том же портале.