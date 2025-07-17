Стартовала всероссийская акция-конкурс «Связующая нить»

Начался прием работа на Всероссийскую историко-патриотическую акцию-конкурс «Связующая нить», посвященную памяти защитников Отечества.

По словам организаторов, мероприятие нацелено на изучение истории семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции, «формирование у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее страны».

На конкурс допускаются работы в разных литературных жанрах: рассказы, эссе, очерки, стихотворения и так далее. Прием работ стартовал 1 июля на официальном сайте проекта связующаянить.рф и продлится до 15 октября текущего года.

Участниками могут стать граждане России в возрасте от восьми до 23 лет. Участие бесплатное. Реализуют инициативу движение «За молодежь» и Комитет семей воинов Отечества при поддержке Общественной палаты РФ и Министерство просвещения РФ.

Проект поддержал знаменитый актер, режиссер и сценарист Никита Михалков. В жюри и экспертный совет конкурса вошли известные писатели, видные деятели культуры, искусства и медиа, члены Общественной палаты РФ и другие общественные деятели.

Автор проекта – член Общественной палаты РФ, председатель движения «За молодежь» Евгений Мартынов. «Участники конкурса через разговор с родными переосмыслят истории своих семей и их героев в контексте Великой Отечественной войны и СВО, а также укрепят связи между поколениями, выразив чувство благодарности к подвигу советского солдата и действующим участникам СВО. Ведь тогда и сейчас идет одна борьба – за нашу землю, за право жить!» – уверен он.

Руководитель КСВО Юлия Белехова пояснила, что проект «Связующая нить» призван соединить прошлое и настоящее – это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. «Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения СВО, но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос о том, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен», – сказала она.

По мнению председателя жюри конкурса, первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ, Героя России Вячеслава Бочарова, «Связующая нить» – это один их тех ярких патриотических проектов, которые помогут молодым людям разобраться в исторической истине и осознать, что они живут в стране победителей.

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Победители получат памятные дипломы и ценные призы, а также их ждет личное общение с членами жюри и экспертного совета. Лучшие работы будут опубликованы в итоговом сборнике «Связующая нить». Церемония награждения состоится в Москве в конце 2025 года.