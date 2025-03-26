Стартовала регистрация на женский форум «Согласие. Единство. Развитие»

Началась регистрация на III Международный женский форум «Согласие. Единство. Развитие», который состоится в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Свердловской области, которое выступает как соорганизатор события.

Мероприятие соберет около 20 тыс. участников из 22 стран мира. Программа включает более 30 секций с участием спикеров мирового, федерального и регионального уровня, государственных и научных деятелей, лидеров мнений. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Форум будет проходить с 30 мая по 1 июня текущего, 2025 года в конгресс-центре международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Кроме того, в выставочных павильонах разместится выставка «Экспо-Детство», приуроченная к Международному дню защиты детей. Организаторами выступают Правительство Свердловской области и Свердловское региональное отделение «Союза женщин России».

Участники форума обсудят мировые практики в вопросах демографии, здравоохранения, развития и сохранения института семьи, объединения общества, государства и бизнеса, а также роль женщины в общественной, политической и социальной сферах.

Основная цель международного женского форума – повышение роли женщин в общественной, социальной и политической сферах, а также обмен опытом и лучшими мировыми практиками во всех важных направлениях их реализации: семейной жизни, бизнесе, общественной деятельности, политике, науке и медицине.